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Индия проведет испытательный пуск новой легкой ракеты-носителя в феврале

Индия проведет испытательный пуск новой легкой ракеты-носителя в феврале Новый испытательный полет легкой индийской ракеты-носителя SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) вероятно состоится в феврале текущего года, что в случае успеха позволит Индийской организации космических исследований (ISRO) предоставлять услуги по коммерч
Другие страны
5 января 2023 г. 12:18
Индия проведет испытательный пуск новой легкой ракеты-носителя в феврале

Новый испытательный полет легкой индийской ракеты-носителя SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) вероятно состоится в феврале текущего года, что в случае успеха позволит Индийской организации космических исследований (ISRO) предоставлять услуги по коммерческому запуску малых спутников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в кулуарах 108-го Индийского научного конгресса глава ISRO Шридхара Паникер Соманатх.

"Я не могу назвать вам точную дату, но мы планируем испытательный полет в следующем месяце", - заявил Соманатх.

Это будет второй пуск нового носителя SSLV, первый состоялся 7 августа минувшего года и прошел неудачно: ракета вывела несколько спутников на эллиптическую орбиту вместо круговой орбиты, поэтому спутники нельзя было использовать. ISRO тогда выступила с заявлением, что вскоре подготовит новый вариант этой ракеты.

Малогабаритная ракета-носитель SSLV с грузоподъемностью 500 кг предназначена для вывода спутников на низкую околоземную орбиту (до 500 км). Ее разработка главным космическим агентством Индии призвана упрочить положение южноазиатской страны на мировом рынке космических запусков.

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