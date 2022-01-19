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Индия продлила запрет на регулярные международные рейсы

Индия продлила запрет на регулярные международные рейсы Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на международные пассажирские полеты до конца февраля.
Другие страны
19 января 2022 г. 12:09
Индия продлила запрет на регулярные международные рейсы

Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на международные пассажирские полеты до конца февраля.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"В частичном изменении циркуляра от 26 ноября 2021 года компетентный орган продлил срок действия циркуляра, выпущенного по указанному выше вопросу в отношении регулярных коммерческих пассажирских перевозок в Индию и в обратном направлении, до 23:59 28 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение не распространяется на одобренные управлением международные рейсы и грузовые самолеты.

Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца марта 2020 года в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. В середине июля 2020 года министерство авиации Индии одобрило запуск программы "воздушных пузырей" — международных рейсов в рамках соглашений между двумя странами, позволяющего авиакомпаниям обеих стран совершать оговоренное число рейсов между выбранными городами. Подобные соглашения были заключены с 28 государствами.

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Версия на английском языке India extends ban on regular international flights
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