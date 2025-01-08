Индия продлила визу экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины

Индия продлила визу бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, которая находится в стране с августа прошлого года после отставки на фоне протестов.

Индия продлила визу бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, которая находится в стране с августа прошлого года после отставки на фоне протестов.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Business Standard со ссылкой на источники.

Визу продлило Региональное бюро регистрации иностранцев. В то же время источники опровергли предположения о предоставлении Шейх Хасине убежища в стране, указав, что в Индии нет специального закона, регулирующего вопросы беженцев.

Отметим, что ранее МИД Бангладеш официально обратилось во внешнеполитическое ведомство Индии с просьбой содействовать экстрадиции в страну Шейха Хасины. В своей стране она обвиняется в геноциде, преступлениях против человечности и массовых исчезновениях людей.