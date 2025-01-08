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Индия продлила визу экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины

Индия продлила визу экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Индия продлила визу бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, которая находится в стране с августа прошлого года после отставки на фоне протестов.
Другие страны
8 января 2025 г. 11:26
Индия продлила визу экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины

Индия продлила визу бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, которая находится в стране с августа прошлого года после отставки на фоне протестов.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Business Standard со ссылкой на источники.

Визу продлило Региональное бюро регистрации иностранцев. В то же время источники опровергли предположения о предоставлении Шейх Хасине убежища в стране, указав, что в Индии нет специального закона, регулирующего вопросы беженцев.

Отметим, что ранее МИД Бангладеш официально обратилось во внешнеполитическое ведомство Индии с просьбой содействовать экстрадиции в страну Шейха Хасины. В своей стране она обвиняется в геноциде, преступлениях против человечности и массовых исчезновениях людей.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan Banqladeşin keçmiş Baş nazirinin vizasını uzadıb
Версия на английском языке India extends ex-B’desh PM Sheikh Hasina’s visa amid extradition call by Dhaka

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