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Индия призывает Китай к окончательному решению пограничного спора

Индия призывает Китай к окончательному решению пограничного спора Индия призывает Китай к окончательному решению пограничного спора
Другие страны
27 июня 2025 г. 12:05
Индия призывает Китай к окончательному решению пограничного спора

Министр обороны Индии Раджнат Сингх на встрече с китайским коллегой Дун Цзюнем призвал Пекин к поиску устойчивого решения десятилетнего пограничного конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Минобороны Индии в пятницу.

Сингх подчеркнул важность создания структурированной дорожной карты для урегулирования спора и напомнил о необходимости возобновить механизмы демаркации границы.

Нью-Дели ранее ограничивался призывами к скорейшему разрешению конфликта, но теперь делает акцент на поиске окончательного решения.

Пекин, в свою очередь, ранее заявлял, что пограничный вопрос не должен сказываться на двусторонних отношениях и разногласия должны оставаться под контролем до достижения взаимоприемлемого соглашения. Заявления Минобороны Китая по итогам встречи пока не последовало.

Во время встречи с Дуном Цзюнем Сингх также подчеркнул необходимость преодолеть дефицит доверия, возникший после пограничного противостояния в 2020 году, сообщили в Нью-Дели.

Министры обороны договорились продолжить консультации для достижения прогресса в вопросах разъединения сил, деэскалации, управления границей и окончательной делимитации.

Кроме того, Пекин и Нью-Дели заявили в этом месяце о договоренности ускорить восстановление прямого авиасообщения, которое было приостановлено после столкновения на границе в 2020 году.

Напомним, что ядерные державы спорят из за границы в Гималаях и вели из-за нее войну. Хотя граница в последние десятилетия была в основном мирной, смертельное столкновение между их войсками в 2020 году привело к гибели 20 индийских и четырех китайских солдат.

Гюльнар Махмудова

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