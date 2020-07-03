Индия приступает к испытанию собственной вакцины от коронавируса

Ускоренные испытания будут проходить в 12 индийских научно-медицинских учреждениях, ее производство планируется начать не позже 15 августа

Медики Индии приступают к клиническим испытаниям первой разработанной в стране вакцины от коронавируса и планируют начать ее выпуск в середине августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Hindustan Times.

По ее данным, Индийский совет по медицинским исследованиям (ICMR) совместно с компанией Bharat Biotech International начинает клинические испытания вакцины против коронавируса с использованием штамма, полученного в Национальном институте вирусологии в городе Пуна.

"Ускоренные испытания будут проходить в 12 индийских научно-медицинских учреждениях, ее производство планируется начать не позже 15 августа, - уточнили представители ICMR. - Испытания и выпуск вакцины рассматриваются в качестве первоочередных мер для борьбы с распространением коронавируса в Индии и находятся под контролем правительства страны".