О нас
Аудио новости

Индия приостановила действие туристических виз граждан Китая

Индия приостановила действие туристических виз граждан Китая Власти Индии приостановили действие туристических виз, выданных гражданам Китая.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 10:44
Индия приостановила действие туристических виз граждан Китая

Власти Индии приостановили действие туристических виз, выданных гражданам Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of India, ссылаясь на Международную ассоциацию воздушного транспорта

"Индийские туристические визы, выданные гражданам Китая, больше не действительны", - приводит сообщение ассоциации газета. При этом Индия продолжает выдавать китайцам дипломатические, рабочие и бизнес-визы.

Как отмечает газета, Нью-Дели принял решение о приостановке действия виз китайских туристов "из-за нежелания КНР разрешить въезд более чем 20 тыс индийских студентов, которые покинули эту страну из-за пандемии коронавируса". По данным газеты, индийские студенты продолжают ожидать получения этого разрешения, в том время как студенты из Таиланда, Пакистана и Шри-Ланки уже вернулись в КНР.

По информации газеты, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар поднимал этот вопрос на переговорах с китайским коллегой Ван И в ходе его визита в Нью-Дели в марте, однако Пекин до сих пор не дал ответа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistan Çin vətəndaşlarına turist vizalarının verilməsini dayandırıb

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
20 апреля 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi