Индия приостановила железнодорожное сообщение с Бангладеш из-за протестов

Индия приостановила железнодорожное сообщение с Бангладеш на фоне протестов и смены власти.

Индия приостановила железнодорожное сообщение с Бангладеш на фоне протестов и смены власти.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Кроме того, сообщается о том, что международный аэропорт столицы Бангладеш закрыт из-за событий в стране. Сообщается, что это решение было принято в связи с наплывом в аэропорт большого числа людей после сообщения об отставке премьер-министра Шейх Хасины.

Ранее сообщалось, что не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш.

Студенческие протесты охватили страну в начале июля. Демонстранты добиваются отмены системы квотирования, которая отводит 30% мест в бюджетных учреждениях родственникам участников войны за независимость 1971 года.