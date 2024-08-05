Индия приостановила железнодорожное сообщение с Бангладеш из-за протестов

Индия приостановила железнодорожное сообщение с Бангладеш на фоне протестов и смены власти.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Кроме того, сообщается о том, что международный аэропорт столицы Бангладеш закрыт из-за событий в стране. Сообщается, что это решение было принято в связи с наплывом в аэропорт большого числа людей после сообщения об отставке премьер-министра Шейх Хасины.
Ранее сообщалось, что не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш.
Студенческие протесты охватили страну в начале июля. Демонстранты добиваются отмены системы квотирования, которая отводит 30% мест в бюджетных учреждениях родственникам участников войны за независимость 1971 года.