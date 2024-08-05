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Индия приостановила железнодорожное сообщение с Бангладеш из-за протестов

Индия приостановила железнодорожное сообщение с Бангладеш из-за протестов Индия приостановила железнодорожное сообщение с Бангладеш на фоне протестов и смены власти.
Другие страны
5 августа 2024 г. 15:42
Индия приостановила железнодорожное сообщение с Бангладеш из-за протестов

Индия приостановила железнодорожное сообщение с Бангладеш на фоне протестов и смены власти.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Кроме того, сообщается о том, что международный аэропорт столицы Бангладеш закрыт из-за событий в стране. Сообщается, что это решение было принято в связи с наплывом в аэропорт большого числа людей после сообщения об отставке премьер-министра Шейх Хасины.

Ранее сообщалось, что не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш.

Студенческие протесты охватили страну в начале июля. Демонстранты добиваются отмены системы квотирования, которая отводит 30% мест в бюджетных учреждениях родственникам участников войны за независимость 1971 года.

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Версия на английском языке India suspends all train services with Bangladesh amid spiralling unrest
Версия на азербайджанском языке Hindistan Banqladeşlə dəmir yolu əlaqəsini dayandırır

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