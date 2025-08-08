Индия приостанавливает планы закупок вооружений у США

Индия приостанавливает планы закупок вооружений у Соединенных Штатов из-за повышенных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Индия приостанавливает планы закупок вооружений у США из-за повышенных пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о покупке Индией боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, разработанных Raytheon и Lockheed Martin.

По данным агентства, Индия планировала направить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон в ближайшие недели для объявления о некоторых закупках, но эта поездка была отменена.