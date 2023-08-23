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Индия предложила создать консорциум космических исследований в рамках БРИКС

Индия предложила создать консорциум космических исследований в рамках БРИКС Индия предлагает странам БРИКС продолжить углубление сотрудничества в космосе путем создания консорциума космических исследований.
Другие страны
23 августа 2023 г. 15:44
Индия предложила создать консорциум космических исследований в рамках БРИКС

Индия предлагает странам БРИКС продолжить углубление сотрудничества в космосе путем создания консорциума космических исследований.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Мы уже работаем над группой спутников стран БРИКС. Шагом вперед стало бы обсуждение создания консорциума космических исследований БРИКС. В его рамках можно проводить космические исследования, метеорологические наблюдения в интересах всего мира", - сказал он, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, председательствующий на заседании, отметил предложении Моди. "Это стоит изучить, это очень дальновидное предложение", - сказал Рамапоса.

Он также поздравил Индию с успешной реализацией программы "Чандраян-3", в рамках которой в среду Индийская организация космических исследований, как ожидается, осуществит попытку мягкой посадки на Луну модуля с луноходом.

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Версия на английском языке India calls for creation of space exploration consortium within BRICS

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