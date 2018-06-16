Индия повышает пошлины на 30 товаров из США

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В ответ на решение США о повышении пошлин на индийские сталь и алюминий Нью-Дели отменяет льготные тарифы на импорт 30 товаров из Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Indian Express.

"Индия хотела бы отметить, что сумма, полученная от отмены таможенных льгот [на американские товары] будет соответствовать той сумме, к которой привели меры, введенные Соединенными Штатами", - приводит газета слова из уведомления, направленного в ВТО.

По данным СМИ, ввозные пошлины, как ожидается, будут повышены на мотоциклы с объемом двигателя более 800 куб. см - на 50%, пошлины также в разной степени будут повышены на борную кислоту, некоторые металлические изделия, чечевицу и другие товары.