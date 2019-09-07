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Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем

Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем

Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван заявил, что Индия потеряла связь с модулем «Викрам» миссии «Чандраян--2», который должен был сесть на поверхность Луны.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, снижение данного модуля осуществлялось согласно плану.

Он отметил, что до высоты в 2,1 километра функциональность аппарата была нормальной.

После этого, уточнил Сиван, связь посадочного модуля с наземной станцией была потеряна.

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