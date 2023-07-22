Индия поставила цель стать мировым центром производства зеленого водорода

Индия для достижения углеродной нейтральности поставила цель стать глобальным центром производства чистого водорода в качестве альтернативы традиционным источникам энергии.

Индия для достижения углеродной нейтральности поставила цель стать глобальным центром производства чистого водорода в качестве альтернативы традиционным источникам энергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди в обращении к участникам встречи министров энергетики Группы двадцати (G20) в Гоа.

"Для достижения углеродной нейтральности Индия осуществляет миссию по использованию экологически чистого водорода. Задача состоит в том, чтобы превратить Индию в глобальный центр производства, использования и экспорта зеленого водорода. Мы рады поделиться нашими знаниями", - сказал Моди.