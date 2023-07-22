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Индия поставила цель стать мировым центром производства зеленого водорода

Индия поставила цель стать мировым центром производства зеленого водорода Индия для достижения углеродной нейтральности поставила цель стать глобальным центром производства чистого водорода в качестве альтернативы традиционным источникам энергии.
Другие страны
22 июля 2023 г. 12:10
Индия поставила цель стать мировым центром производства зеленого водорода

Индия для достижения углеродной нейтральности поставила цель стать глобальным центром производства чистого водорода в качестве альтернативы традиционным источникам энергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди в обращении к участникам встречи министров энергетики Группы двадцати (G20) в Гоа.

"Для достижения углеродной нейтральности Индия осуществляет миссию по использованию экологически чистого водорода. Задача состоит в том, чтобы превратить Индию в глобальный центр производства, использования и экспорта зеленого водорода. Мы рады поделиться нашими знаниями", - сказал Моди.

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Версия на английском языке India sets goal to become world's green hydrogen production hub

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