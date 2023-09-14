Индия поставила Армении гаубицы

Армения получила от Индии шесть артиллерийских установок ATAGS калибра 155 мм.

Армения получила от Индии шесть артиллерийских установок ATAGS калибра 155 мм.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Indian Defence Research Wing.

Ссылаясь на главу местной оборонной компании Bharat Forge L.t.d. Бабу Кальяни, издание отмечает, что гаубицы были поставлены в начале августа.

Это первая партия, поступившая в Армению в рамках подписанного крупного контракта. Оборонная сделка предполагает поставки в Армению в общей сложности 90 единиц ATAGS на сумму $155,5 млн.

Контракт предусматривает поэтапную поставку дополнительных 84-х буксируемых гаубиц этого типа в течение следующих трех лет. Вместе с тем отмечается, что Bharat Forge планирует осуществить поставки артиллерийских систем Армении досрочно.