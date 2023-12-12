Индия попросила ФБР поделиться разведданными о сикхских сепаратистах

Национальное агентство расследований Индии (National Investigations Agency, NIA) запросило у США информацию о сикхских сепаратистах, проживающих на американской территории, в рамках проводимого республикой расследования якобы планировавшегося там убийства

Национальное агентство расследований Индии (National Investigations Agency, NIA) запросило у США информацию о сикхских сепаратистах, проживающих на американской территории, в рамках проводимого республикой расследования якобы планировавшегося там убийства сикха.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил на условиях анонимности сотрудник NIA.

По его словам, речь об обмене разведданными по этому делу шла на встречах директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея с индийскими официальными лицами в Нью-Дели.

"Индия обратилась к США с просьбой поделиться информацией о подозреваемых лицах, которые в последние годы были завербованы и внедрены в сепаратистское движение", - сказал индийский чиновник. Этот вопрос "очень подробно обсуждался командами сотрудников внутренней безопасности обеих стран", добавил он.