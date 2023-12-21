Индия получила заявку Франции на поставку морской версии истребителей Rafale

Министерство обороны Индии получило заявку Франции на поставку 26 истребителей Rafale Marine производства компании Dassault Aviation для первого авианосца индийской постройки Vikrant.

Министерство обороны Индии получило заявку Франции на поставку 26 истребителей Rafale Marine производства компании Dassault Aviation для первого авианосца индийской постройки Vikrant.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India.

Согласно информации, заявка стала ответом на отправленный в октябре индийский запрос Парижу с просьбой подтвердить намерение поставить партию Rafale Marine.

В июле Индия одобрила закупку этих французских истребителей, которые показали лучшие результаты на демонстрационных испытаниях, состоявшихся в этом году на береговом полигоне в индийском штате Гоа. В них также участвовал истребитель Super Hornet производства Boeing.

Отметим, Rafale Marine развернуты на французском атомном авианосце Charles de Gaulle, истребители Super Hornet состоят на вооружении авианосца ВМС США Ronald Reagan и других авианосцев типа Nimitz. В настоящее время ВМС Индии эксплуатируют российские истребители МиГ-29К корабельного базирования, которыми оснащен авианосец Vikramaditya.