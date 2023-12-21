О нас

Индия получила заявку Франции на поставку морской версии истребителей Rafale

Индия получила заявку Франции на поставку морской версии истребителей Rafale Министерство обороны Индии получило заявку Франции на поставку 26 истребителей Rafale Marine производства компании Dassault Aviation для первого авианосца индийской постройки Vikrant.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 10:06
Индия получила заявку Франции на поставку морской версии истребителей Rafale

Министерство обороны Индии получило заявку Франции на поставку 26 истребителей Rafale Marine производства компании Dassault Aviation для первого авианосца индийской постройки Vikrant.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India.

Согласно информации, заявка стала ответом на отправленный в октябре индийский запрос Парижу с просьбой подтвердить намерение поставить партию Rafale Marine.

В июле Индия одобрила закупку этих французских истребителей, которые показали лучшие результаты на демонстрационных испытаниях, состоявшихся в этом году на береговом полигоне в индийском штате Гоа. В них также участвовал истребитель Super Hornet производства Boeing.

Отметим, Rafale Marine развернуты на французском атомном авианосце Charles de Gaulle, истребители Super Hornet состоят на вооружении авианосца ВМС США Ronald Reagan и других авианосцев типа Nimitz. В настоящее время ВМС Индии эксплуатируют российские истребители МиГ-29К корабельного базирования, которыми оснащен авианосец Vikramaditya.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistan Fransadan “Rafale” qırıcılarının tədarükü üçün müraciət alıb

Экслюзивные новости

Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi