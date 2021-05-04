Индия получила 17 партий медпомощи из разных стран для борьбы с COVID-19

В оказании экстренной помощи участвовали как минимум 14 государств

Индия с конца апреля получила из-за рубежа 17 партий медицинского оборудования и препаратов для борьбы с коронавирусом. В оказании экстренной помощи в условиях резкого роста числа инфицированных COVID-19 в Индии участвовали как минимум 14 государств.

Как передает Report со ссылкой а ТАСС, об этом сообщает во вторник газета The Hindustan Times со ссылкой на индийское правительство,

Поставки включали кислородные концентраторы, баллоны с медицинским кислородом, аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, противовирусные препараты, экспресс-комплекты для выявления коронавируса, пульсоксиметры и средства индивидуальной защиты.

Среди стран, оказавших помощь Индии, также США, Великобритания, Сингапур, ОАЭ, Ирландия, Таиланд, Германия, Франция, Узбекистан и другие. Для доставки медицинской помощи из-за рубежа Индия использует военно-транспортные самолеты и семь кораблей ВМС.

Как сообщил во вторник Минздрав Индии, число инфицированных коронавирусом в стране за время пандемии превысило 20 млн человек.