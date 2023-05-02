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Индия планирует запретить экспорт сахара из-за снижения объемов производства

Индия планирует запретить экспорт сахара из-за снижения объемов производства Правительство Индии планирует запретить экспорт сахара из-за снижения объемов его производства и для предотвращения инфляционного давления перед выборами в парламент в следующем году.
Другие страны
2 мая 2023 г. 08:01
Индия планирует запретить экспорт сахара из-за снижения объемов производства

Правительство Индии планирует запретить экспорт сахара из-за снижения объемов его производства и для предотвращения инфляционного давления перед выборами в парламент в следующем году.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Wion со ссылкой на источник в правительстве Индии.

"В настоящее время сахара достаточно, чтобы удовлетворить ожидаемый внутренний потребительский спрос в 27,5 миллиона тонн, но перед выборами в штате в этом году и выборами в Лок Сабха (нижняя палата парламента Индии) в следующем году правительство не хочет рисковать", - заявил источник.

Согласно сообщениям, группа министров рекомендовала заводам прекратить отправку сахара за границу с "немедленным вступлением в силу", отмечает телеканал.

По статистике департамента по делам потребителей, средняя розничная цена сахара по всей Индии в пятницу составляла 42,24 рупии за килограмм, что было несколько выше, чем годом ранее, когда она составляла 41,31 рупии. Ожидается, что в 2022–23 сельскохозяйственном году (октябрь-сентябрь) страна произведет 32,7 миллиона тонн сахара по сравнению с 35,9 миллиона тонн, произведенными в предыдущем сельскохозяйственном году.

По официальным данным, несмотря на то, что большая часть сахара уже отгружена в соответствии с установленной на текущий год фиксированной квотой, почти 200 тысяч тонн сахара еще не отправлено на экспорт.

Согласно статистике экспорта сахара, в текущем году из Индии в Бангладеш было продано максимум 631 тысяч тонн сахара. Джибути, Ирак, Сомали, Судан, Индонезия, Шри-Ланка, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Саудовская Аравия, Ливия, Афганистан, Камерун и Иордания являются еще несколькими важными импортерами.

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