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Индия планирует производить истребители пятого поколения

Индия планирует производить истребители пятого поколения В Индии завершили проектирование истребителя пятого поколения. Первый прототип хотят создать за четыре года.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 04:19
Индия планирует производить истребители пятого поколения

В Индии завершили проектирование истребителя пятого поколения. Первый прототип хотят создать за четыре года.

Как передает Report со ссылкой на The Times of India, разработку боевого самолета должен утвердить Комитет по безопасности, который возглавляет премьер-министр Нарендра Моди. Проект разработки истребителя уже направили в ведомство.

Проект предусматривает создание пяти прототипов нового самолета, проведение летных испытаний и сертификацию. Этой работой должна заняться Индийская организация оборонных исследований и разработок. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

В случае утверждения проекта серийное производство самолетов планируют наладить только через шесть лет.

Стоит заметить, что на данный момент истребители пятого поколения являются наиболее современными в мире. В частности, это американские F-35, российские Су-57 и китайские J-20.

Такая техника может вести огонь по цели во время движения со сверхзвуковыми скоростями, обладает режимами повышенной скрытности и может набирать сверхзвуковые скорости без использования форсажа (режим работы реактивных двигателей).

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Версия на азербайджанском языке Hindistan beşinci nəsil döyüş təyyarələri istehsal etməyi planlaşdırır

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