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Индия планирует покупать российскую нефть за рупии

Индия планирует покупать российскую нефть за рупии Индия надеется, что торговля рупиями с Россией в будущем оживится после того, как обе стороны недавно обсудили упрощение торговли в местных валютах. Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил секретарь министерства торговли Сатья Шринив
Другие страны
16 января 2023 г. 18:15
Индия планирует покупать российскую нефть за рупии

Индия надеется, что торговля рупиями с Россией в будущем оживится после того, как обе стороны недавно обсудили упрощение торговли в местных валютах. Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил секретарь министерства торговли Сатья Шринивас.

Индия изучает механизм торговых расчетов в рупиях с Россией, но страны еще не формализовали правила.

Нью-Дели стал крупнейшим покупателем нефти Москвы после Китая, покупая российскую нефть со скидкой значительно ниже предельной цены в 60 долларов, согласованной западными странами, а также пытаясь закрыть растущий торговый дефицит с РФ.

Индия стремится увеличить экспорт электронных товаров в Россию, заявил журналистам Шринивас. По его словам, две страны взаимодействуют "на всех уровнях" для решения вопросов, связанных с торговыми барьерами и механизмом платежей.

Он добавил, что Россия, Шри-Ланка, Маврикий и Бангладеш - это страны, которые заинтересованы в торговле рупиями с Индией.

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