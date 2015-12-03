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    Индия планирует к 2030 году возвести у себя шесть "быстрых" реакторов АЭС

    Ожидается, что первый прототип заработает в марте-апреле 2016 года

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Индия планирует построить у себя шесть ядерных энергетических реакторов на быстрых нейтронах к 2030 году. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава индийской госкорпорации Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited (BHAVINI) доктор П.Челлапанди.

    Ожидается, что первый прототип реактора-размножителя на быстрых нейтронах PFBR  мощностью 500 МВт заработает в марте-апреле 2016 года на АЭС в Кальпаккам в 70 километрах от Ченнаи в штате Тамилнаду, отметил он.

    "Комитет по выбору площадки рассматривает несколько мест и изучает подходящий размер. В настоящее время планируется построить два реактора-размножителя на быстрых нейтронах в Кальпаккаме и еще четыре к 2030 году", - сказал Челлапанди агентству PTI.

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