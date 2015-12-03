Индия планирует к 2030 году возвести у себя шесть "быстрых" реакторов АЭС

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Индия планирует построить у себя шесть ядерных энергетических реакторов на быстрых нейтронах к 2030 году.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава индийской госкорпорации Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited (BHAVINI) доктор П.Челлапанди.

Ожидается, что первый прототип реактора-размножителя на быстрых нейтронах PFBR мощностью 500 МВт заработает в марте-апреле 2016 года на АЭС в Кальпаккам в 70 километрах от Ченнаи в штате Тамилнаду, отметил он.

"Комитет по выбору площадки рассматривает несколько мест и изучает подходящий размер. В настоящее время планируется построить два реактора-размножителя на быстрых нейтронах в Кальпаккаме и еще четыре к 2030 году", - сказал Челлапанди агентству PTI.