Индия планирует испытать подводный аппарат в рамках глубоководной миссии в cледующем году

Индия планирует запустить на дно океана пилотируемый подводный аппарат, первые испытания пройдут в первые месяцы следующего года.

Индия планирует запустить на дно океана пилотируемый подводный аппарат, первые испытания пройдут в первые месяцы следующего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замминистра наук о Земле M. Равичандран.

"Готовится глубоководная океанская миссия. Мы проведем первые испытания на глубине 500 м в первом квартале 2024 года", - приводит слова ученого телеканал Times Now.

В случае успеха испытательных запусков аппарат планируется спустить на глубину 6 км.

Глубоководная миссия получила название Samudrayaan, в переводе с санскрита - "морское судно". На дно Бенгальского залива у побережья города Ченнаи будет спущен аппарат Matsya 6000, что на санскрите означает "рыба". На его борту будут находиться три исследователя. Одна из целей глубоководной миссии - разведка полезных ископаемых.

Разработчики Matsya 6000 из Национального института океанских технологий утверждают, что учли факторы, которые привели к гибели батискафа "Титан", запущенного на дно Атлантического океана в июне этого года.

Индийский аппарат спроектирован в виде сферы диаметром 2,1 м для перевозки трех человек. Он изготовлен из титанового сплава толщиной 80 мм и может выдержать давление в 600 бар на глубине 6 км.