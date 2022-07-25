Индия перебросила истребители Rafale к границе с Китаем в Ладакхе

Индия перебросила новейшие истребители Rafale на аэродромы в секторе Ладакх на линии действительного контроля с Китаем.

Индия перебросила новейшие истребители Rafale на аэродромы в секторе Ладакх на линии действительного контроля с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Economic Times со ссылкой на военные источники.

Передислокация Rafale на индийско-китайскую границу была предпринята в связи с опасными полетами в непосредственной близости от нее истребителей военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что является нарушением выработанных Нью-Дели и Пекином взаимных мер доверия в районе Ладакха.

Полеты китайских военных самолетов в 10 км от границы с Индией, отметили источники, участились с конца июня, когда НОАК проводила маневры сил противовоздушной обороны в Ладакхе. Такие полеты продолжались и после состоявшегося 17 июля очередного раунда индийско-китайских переговоров на уровне командующих армейскими корпусами о разъединении войск в этой пограничной области.

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул двусторонний вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.