Индия отработала посадку многоразовой ракеты

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно провела в автономном режиме испытательную посадку ракеты-носителя RLV LEX (Reusable Launch Vehicle Autonomous Landing Mission) под названием "Пушпак" на полигоне в штате Карнатака.

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно провела в автономном режиме испытательную посадку ракеты-носителя RLV LEX (Reusable Launch Vehicle Autonomous Landing Mission) под названием "Пушпак" на полигоне в штате Карнатака.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении ISRO в соцсети X.

"ISRO добилась своего третьего подряд и заключительного успеха в эксперименте по посадке многоразовой ракеты-носителя 23 июня 2024 года. "Пушпак" совершила точную горизонтальную посадку, продемонстрировав передовые возможности автономной работы в сложных условиях. Достигнув целей с RLV LEX, ISRO приступает к созданию орбитального корабля многоразового использования RLV-ORV", - сообщила организация.

По данным организации, опытный образец RLV предназначен для испытания системы самостоятельного приземления на шасси. Этот аппарат стал первым шагом к созданию индийского космического корабля многоразового использования. Первый испытательный запуск RLV состоялся в мае 2016 года. Первая успешная испытательная посадка была совершена 2 апреля 2023 года, вторая - 22 марта 2024 года.