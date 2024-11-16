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Индия отправит в космос спутник с помощью американской SpaceX

Индия отправит в космос спутник с помощью американской SpaceX Индийский тяжелый спутник связи нового поколения GSAT-20 будет запущен в начале следующей недели на ракете-носителе Falcon-9 американской компании SpaceX.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 12:20
Индия отправит в космос спутник с помощью американской SpaceX

Индийский тяжелый спутник связи нового поколения GSAT-20 будет запущен в начале следующей недели на ракете-носителе Falcon-9 американской компании SpaceX.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

GSAT-20 будет запущен с мыса Канаверал в США. Этот спутник весом 4 700 кг, созданный Индийской организацией космических исследований (ISRO), был слишком тяжелым для индийских ракет, поэтому республике пришлось искать варианты коммерческого запуска. Компания New Space India Limited (коммерческое подразделение ISRO) подписала контракт со SpaceX.

Индия впервые заключила такое соглашение с американской компанией. До сих пор при необходимости ISRO пользовалась услугами возглавляемого Францией консорциума Arianespace. Предполагается, что этот коммерческий запуск ракеты Falcon 9 для вывода индийского спутника связи обойдется в $60-70 млн.

У Индии нет собственных ракет, способных вывести на геостационарную орбиту Земли спутники массой, значительно превышающей 4 тонны. Работа над таким носителем в настоящее время идет. На данный момент индийская ракета-носитель Mark-3 могла бы в лучшем случае вывести на орбиту максимум 4 000 - 4 100 кг.

Спутник GSAT-20 специально разработан для удовлетворения растущих потребностей отдаленных регионов Индии в услугах связи и будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет по всей территории республики. Срок его работы рассчитан на 14 лет.

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