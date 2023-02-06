Индия отправит поисково-спасательные группы и медицинские бригады в Турцию

Индия отправит поисково-спасательные группы своей Национальной силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и медицинские бригады в Турцию для оказания чрезвычайной помощи.

Индия отправит поисково-спасательные группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и медицинские бригады в Турцию для оказания чрезвычайной помощи.

Как передает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Индии, об этом было решено на специальной встрече, проведенной по поручению премьер-министра страны Шри Нарендры Моди.

"Две команды NDRF в составе 100 человек со специально обученными собаками и необходимым оборудованием готовы к отправке в район, пострадавший от землетрясения, для проведения поисково-спасательных операций. Также готовятся медицинские бригады с обученными врачами и парамедиками, снабженными необходимыми медикаментами", - отмечает МИД Индии.

Отметим, премьер-министр Индии Шри Нарендра Моди также выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Турции.