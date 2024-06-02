Индия отправила Кубе гумпомощь для производства лекарств

Индия отправила Кубе 90 тонн гуманитарной помощи для производства лекарств.

Индия отправила Кубе 90 тонн гуманитарной помощи для производства лекарств.

Как передает Report , об этом сообщил МИД Индии.

"Партия фармацевтических веществ объемом 90 тонн Индии была отправлена с порта Мундра 2 июня 2024 года", - отметили в ведомстве.

Как пояснил МИД Индии, эти вещества "будут использоваться кубинскими производителями лекарств для производства основных антибиотиков в форме таблеток, капсул, сиропов и инъекций, необходимых для лечения хронических инфекционных заболеваний".

"Эта помощь подтверждает статус Индии как "аптеки мира" и подчеркивает нашу приверженность исторической дружбе с Кубой", - констатировали в ведомстве.