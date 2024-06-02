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Индия отправила Кубе гумпомощь для производства лекарств

Индия отправила Кубе гумпомощь для производства лекарств Индия отправила Кубе 90 тонн гуманитарной помощи для производства лекарств.
Другие страны
2 июня 2024 г. 11:51
Индия отправила Кубе гумпомощь для производства лекарств

Индия отправила Кубе 90 тонн гуманитарной помощи для производства лекарств.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Индии.

"Партия фармацевтических веществ объемом 90 тонн Индии была отправлена с порта Мундра 2 июня 2024 года", - отметили в ведомстве.

Как пояснил МИД Индии, эти вещества "будут использоваться кубинскими производителями лекарств для производства основных антибиотиков в форме таблеток, капсул, сиропов и инъекций, необходимых для лечения хронических инфекционных заболеваний".

"Эта помощь подтверждает статус Индии как "аптеки мира" и подчеркивает нашу приверженность исторической дружбе с Кубой", - констатировали в ведомстве.

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