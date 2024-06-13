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Индия отправила гумпомощь Папуа - Новой Гвинее на $1 млн после оползня

Индия отправила гумпомощь Папуа - Новой Гвинее на $1 млн после оползня Власти Индии отправили в Папуа - Новую Гвинею гуманитарную помощь на общую сумму 1 млн долларов для борьбы с последствиями разрушительного оползня.
Другие страны
13 июня 2024 г. 09:57
Индия отправила гумпомощь Папуа - Новой Гвинее на $1 млн после оползня

Власти Индии отправили в Папуа - Новую Гвинею гуманитарную помощь на общую сумму 1 млн долларов для борьбы с последствиями разрушительного оползня.

Как передает Report, об этом сообщил МИД южноазиатской республики.

"Сегодня в Папуа-Новую Гвинею вылетел рейс с примерно 19 тоннами продуктов первой необходимости. Помощь включает 13 тонн материалов для оказания помощи при стихийных бедствиях, включая временное жилье, резервуары для воды, гигиенические наборы и готовую еду, 6 тонн лекарств для экстренного использования, медицинское оборудование, включая наборы для диагностики денге и малярии, детское питание и прочее", - сказано в заявлении.

Массивный оползень сошел на деревни Каокалам и Ямбали в центральной части Папуа - Новой Гвинеи в ночь на 24 мая. Точное число погибших в результате оползня не установлено. Несколько сотен человек считаются пропавшими без вести.

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