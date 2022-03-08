Индия отменяет с 27 марта запреты на международные авиаперелеты

Индия приняла во вторник решение отменить запрет на международные авиарейсы после двухлетнего перерыва, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Индия приняла во вторник решение отменить запрет на международные авиарейсы после двухлетнего перерыва, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство гражданской авиации Индии.

Зарубежные рейсы будут полностью разрешены с 27 марта.

"Признавая широкий охват вакцинацией во всем мире и после консультаций с заинтересованными сторонами правительство Индии приняло решение возобновить регулярные коммерческие международные пассажирские перевозки в Индию и из Индии с 27.03.2022, т. е. с начало летнего графика (полетов) 2022 года", - говорится в распространенном здесь пресс-релизе авиационного ведомства.

Главное управление гражданской авиации Индии приостановило осуществление регулярных международных коммерческих пассажирских перевозок 23 марта 2020 года из-за роста заболеваемости COVID-19.