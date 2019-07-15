Индия отложила запуск к Луне автоматической миссии

Индийская организация космических исследований (ISRO) решила отложить запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2".

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

Уточняется, что миссия была отложена по техническим причинам.

"В качестве меры предосторожности запуск миссии "Чандраян-2" сегодня был отложен. Новая дата будет определена позднее", - указывается в заявлении.

Уточняется, что причиной стала "техническая загвоздка", обнаруженная в ракете-носителе за час до старта.