​Индия отказалась вести переговоры по Кашмиру с Пакистаном

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Индия отклонила предложение Пакистана провести переговоры по Кашмиру, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Замглавы МИД Пакистана Айзаз Чоудхри в понедельник передал через главу индийской дипмиссии Гаутама Бамбавале официальное приглашение своему индийскому коллеге Субраманиаму Джайшанкару посетить Исламабад для переговоров по Кашмиру. Как сообщало внешнеполитическое ведомство Пакистана, в письме подчеркивались "международные обязательства обеих стран, Индии и Пакистана, решать проблему Джамму и Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН".

В среду Бамбавале вновь встретился с Чоудхри и передал ему ответ от МИД Индии.