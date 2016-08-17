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    ​Индия отказалась вести переговоры по Кашмиру с Пакистаном

    15 августа замглавы МИД Пакистана передал официальное приглашение своему индийскому коллеге посетить Исламабад для переговоров по Кашмиру

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Индия отклонила предложение Пакистана провести переговоры по Кашмиру, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Замглавы МИД Пакистана Айзаз Чоудхри в понедельник передал через главу индийской дипмиссии Гаутама Бамбавале официальное приглашение своему индийскому коллеге Субраманиаму Джайшанкару посетить Исламабад для переговоров по Кашмиру. Как сообщало внешнеполитическое ведомство Пакистана, в письме подчеркивались "международные обязательства обеих стран, Индии и Пакистана, решать проблему Джамму и Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН".

    В среду Бамбавале вновь встретился с Чоудхри и передал ему ответ от МИД Индии. 

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