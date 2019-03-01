Индия отказалась от посредничества в конфликте с Пакистаном

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Индия считает, что у нее с Пакистаном достаточно эффективных каналов для диалога, и посредничество третьих стран для урегулирования сложившихся проблем не требуется.
Как передает Reprot, об этом РИА Новости заявил источник в МИД Индии.
По словам дипломата, у Индии и Пакистана есть достаточно эффективных каналов для взаимодействия, и потому в посредничестве третьих сторон нет необходимости.
Источник также отметил, что в Нью-Дели не считают, что действия индийской стороны спровоцировали последнее обострение конфликта в спорном для Индии и Пакистана Кашмире, так как большинство других стран выразили понимание позиции Индии.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости