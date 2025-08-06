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Индия осудила новые пошлины США за импорт российской нефти

Индия осудила новые пошлины США за импорт российской нефти Министерство иностранных дел Индии прокомментировало введение дополнительных пошлин США на индийские товары в ответ на поставки российской нефти, заявив, что подобные действия являются несправедливыми, необоснованными и неоправданными.
Другие страны
6 августа 2025 г. 19:21
Индия осудила новые пошлины США за импорт российской нефти

Министерство иностранных дел Индии прокомментировало введение дополнительных пошлин США на индийские товары в ответ на поставки российской нефти, заявив, что подобные действия являются несправедливыми, необоснованными и неоправданными.

Об этом передает Reuters ссылаясь на МИД Индии.

"США в последние дни нацелились на импорт российской нефти Индией. Мы уже четко обозначили свою позицию по этому вопросу, подчеркнув, что наши поставки основываются на рыночных принципах и направлены на обеспечение энергетической безопасности 1,4 млрд граждан Индии", - говорится в заявлении ведомства.

Дипломаты выразили сожаление в связи с решением Вашингтона ввести новые 25% тарифы на фоне того, что подобную политику в своих интересах проводят и другие страны.

"Индия предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - подчеркнули в ведомстве.

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