Индия осудила новые пошлины США за импорт российской нефти

Министерство иностранных дел Индии прокомментировало введение дополнительных пошлин США на индийские товары в ответ на поставки российской нефти, заявив, что подобные действия являются несправедливыми, необоснованными и неоправданными.

Министерство иностранных дел Индии прокомментировало введение дополнительных пошлин США на индийские товары в ответ на поставки российской нефти, заявив, что подобные действия являются несправедливыми, необоснованными и неоправданными.

Об этом передает Reuters ссылаясь на МИД Индии.

"США в последние дни нацелились на импорт российской нефти Индией. Мы уже четко обозначили свою позицию по этому вопросу, подчеркнув, что наши поставки основываются на рыночных принципах и направлены на обеспечение энергетической безопасности 1,4 млрд граждан Индии", - говорится в заявлении ведомства.

Дипломаты выразили сожаление в связи с решением Вашингтона ввести новые 25% тарифы на фоне того, что подобную политику в своих интересах проводят и другие страны.

"Индия предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - подчеркнули в ведомстве.