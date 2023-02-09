Индия оказывает помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

Индия отправила в Турцию более 250 человек личного состава, специализированное оборудование и другое оборудования для оказания чрезвычайной помощи.

Индия отправила в Турцию более 250 человек личного состава, специализированное и другое оборудование для оказания чрезвычайной помощи в спасательных работах и ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Как сообщили Report в посольстве Индии в нашей стране, в рамках операции "Дост" первый самолет C-17 IAF со специализированной группой по проведению поисково-спасательных операций вылетел в Турцию в течение нескольких часов после получения запроса о помощи.

В составе помощи три команды национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) в составе 150 человек вместе со специально обученными собаками, оборудованием, транспортными средствами и припасами.

В Турцию направлен персонал и оборудование для создания автономного полевого госпиталя индийской армии на 30 коек, бригаду из 99 специалистов, необходимые медикаменты, современное оборудование, транспортные средства и машины скорой помощи.

Индия также направила более 6 тонн чрезвычайной помощи в Дамаск для помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии. В составе груза - лекарства экстренного и общего назначения, растворы для гидратации, средства защиты и медицинское оборудование. .