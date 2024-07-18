Индия оказала Палестине помощь в общей сложности на 120 млн долларов

Индия за последние годы оказала Палестине помощь в размере 120 млн долларов.

Индия за последние годы оказала Палестине помощь в размере 120 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель постоянного представителя Индии при ООН Р. Равиндра.

"Наша помощь в целях развития Палестины в различных формах на протяжении многих лет составляет около 120 млн долларов, включая 35 млн долларов в качестве вклада в БАПОР [Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ]", - сказал он на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на Ближнем Востоке.

Как напомнил Равиндра, "Индия с 2018 года предоставляет БАПОР ежегодный взнос в размере 5 млн долларов". "Мы уже объявили о выплате в размере 2,5 млн долларов. Первый перевод нашего ежегодного взноса в БАПОР был сделан в начале этой недели", - отметил дипломат.

Индия выступает за мир и стабильность в Ближневосточном регионе, поддерживая принцип сосуществования двух государств (Израиля и Палестины).