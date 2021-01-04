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Индия одобрила свою вакцину от COVID-19, но данных об ее эффективности нет

Индия одобрила свою вакцину от COVID-19, но данных об ее эффективности нет Препарат Covaxin индийской фармацевтической компании Bharat Biotech не прошёл третьей фазы испытаний на добровольцах
Другие страны
4 января 2021 г. 12:11
Индия одобрила свою вакцину от COVID-19, но данных об ее эффективности нет

Индия экстренно выдала разрешение прививаться вакциной "Коваксин" (Covaxin) отечественной разработки, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech разработала инактивированную вакцину в сотрудничестве с Индийским советом медицинских исследований (ICMR) и Национальным институтом вирусологии (Пуна). Однако данных об эффективности препарата пока нет. Известно, что вакцина прошла две фазы испытаний. Сейчас продолжается набор добровольцев для третьей стадии.

"Комитет экспертов рассмотрел данные о безопасности и иммуногенности вакцины и рекомендовал предоставить разрешение на ограниченное использование вакцины в чрезвычайной ситуации в общественных интересах. Клинические испытания, проводимые компанией внутри страны, будут продолжены", – сказал генеральный контролёр по лекарственным средствам Индии доктор ВГ Сомани.

Индия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев СOVID-19. По данным на 4 января в стране зарегистрировано 10,3 млн фактов заражения коронавирусом. В мире количество инфицированных с начала пандемии превысило 85 млн человек.

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