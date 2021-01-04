Индия одобрила свою вакцину от COVID-19, но данных об ее эффективности нет

Препарат Covaxin индийской фармацевтической компании Bharat Biotech не прошёл третьей фазы испытаний на добровольцах

Индия экстренно выдала разрешение прививаться вакциной "Коваксин" (Covaxin) отечественной разработки, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech разработала инактивированную вакцину в сотрудничестве с Индийским советом медицинских исследований (ICMR) и Национальным институтом вирусологии (Пуна). Однако данных об эффективности препарата пока нет. Известно, что вакцина прошла две фазы испытаний. Сейчас продолжается набор добровольцев для третьей стадии.

"Комитет экспертов рассмотрел данные о безопасности и иммуногенности вакцины и рекомендовал предоставить разрешение на ограниченное использование вакцины в чрезвычайной ситуации в общественных интересах. Клинические испытания, проводимые компанией внутри страны, будут продолжены", – сказал генеральный контролёр по лекарственным средствам Индии доктор ВГ Сомани.