Индия одобрила свою вакцину от COVID-19, но данных об ее эффективности нет

Индия экстренно выдала разрешение прививаться вакциной "Коваксин" (Covaxin) отечественной разработки, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.
Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech разработала инактивированную вакцину в сотрудничестве с Индийским советом медицинских исследований (ICMR) и Национальным институтом вирусологии (Пуна). Однако данных об эффективности препарата пока нет. Известно, что вакцина прошла две фазы испытаний. Сейчас продолжается набор добровольцев для третьей стадии.
"Комитет экспертов рассмотрел данные о безопасности и иммуногенности вакцины и рекомендовал предоставить разрешение на ограниченное использование вакцины в чрезвычайной ситуации в общественных интересах. Клинические испытания, проводимые компанией внутри страны, будут продолжены", – сказал генеральный контролёр по лекарственным средствам Индии доктор ВГ Сомани.
Индия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев СOVID-19. По данным на 4 января в стране зарегистрировано 10,3 млн фактов заражения коронавирусом. В мире количество инфицированных с начала пандемии превысило 85 млн человек.