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Индия одобрила планы создания стелс-истребителя пятого поколения

Индия одобрила планы создания стелс-истребителя пятого поколения В руководстве Индии утвердили план разработки истребителя пятого поколения, оснащенного технологиями малозаметности.
Другие страны
27 мая 2025 г. 21:16
Индия одобрила планы создания стелс-истребителя пятого поколения

В руководстве Индии утвердили план разработки истребителя пятого поколения, оснащенного технологиями малозаметности.

Как передает Report, об этом сообщает Hindustan Times.

Отмечается, что Агентство по развитию авиации Индии, ответственное за реализацию проекта, вскоре займется сбором предварительных заявок от оборонных компаний, заинтересованных в создании прототипа истребителя. В индийском Минобороны уточнили, что заявки могут подавать как государственные структуры, так и частные фирмы.

Hindustan Times отмечает, что стелс-истребителям пятого поколения отведена важнейшая роль в поддержании боеспособности ВВС Индии.

 
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