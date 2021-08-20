Индия одобрила первую ДНК-вакцину от коронавируса для экстренного использования

Индиийский регулятор одобрил для экстренного использования вакцину от коронавируса, разработанную специалистами компании Zydus Cadila на основе нуклеиновых кислот.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.
По его данным, разработчику необходимо предоставить более подробные сведения о схеме введения вакцины.
Препарат ZyCoV-D создан на основе ДНК. Прививка делается в три этапа. Эффективность оценивается в 66,6%.
7 августа американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson получила одобрение на экстренное использование в Индии своей однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат планируется поставлять в страну по договоренности с местной компанией Biological E Limited.