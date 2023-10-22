О нас

Индия обвинила Канаду во вмешательстве во внутренние дела

Индия обвинила Канаду во вмешательстве во внутренние дела Канадские дипломаты вмешивались во внутренние дела Индии, это стало причиной действий Нью-Дели в их отношении.
Другие страны
22 октября 2023 г. 21:55
Индия обвинила Канаду во вмешательстве во внутренние дела

Канадские дипломаты вмешивались во внутренние дела Индии, это стало причиной действий Нью-Дели в их отношении.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NDTV, об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, объясняя решение Нью-Дели сократить количество дипломатического персонала в канадском посольстве.

"Паритет во многом предусмотрен Венской конвенцией, которая является соответствующим международным правилом в этом вопросе. В нашем случае мы ссылались на паритет, потому что у нас были опасения по поводу постоянного вмешательства в наши дела со стороны канадского персонала", - сказал Джайшанкар, отвергая заявления о том, что Индия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

"Отношения Индии и Канады сейчас переживают трудный этап. Но я хочу сказать, что проблемы, которые у нас есть, связаны с определенным сегментом канадской политической жизни и с политикой, которая вытекает из этого", - отметил Джайшанкар.

Ранее Оттава сообщила, что возвращает домой из Индии 41 дипломата и членов их семей, поскольку Индия официально представила план по снятию дипломатического иммунитета со всех канадских дипломатов, кроме 21 представителя.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistan Kanadanı daxili işlərə qarışmaqda ittiham edib

Самое важное

Авиационные средства Азербайджана и Турции провели совместную воздушную разведку
Авиационные средства Азербайджана и Турции провели совместную воздушную разведку
21 октября 2023 г. 16:48
Скоростной режим на платной дороге Баку-Губа-госграница с РФ будет выше, чем на других автомагистралях
ФотоСкоростной режим на платной дороге Баку-Губа-госграница с РФ будет выше, чем на других автомагистралях
21 октября 2023 г. 12:57
Спецназы Азербайджана и Турции ликвидировали пункты командного управления условного противника
Спецназы Азербайджана и Турции ликвидировали пункты командного управления условного противника
21 октября 2023 г. 12:14
Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан
Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан
20 октября 2023 г. 14:09
В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
20 октября 2023 г. 12:24
Сегодня - День города Зангилан
Сегодня - День города Зангилан
20 октября 2023 г. 00:00
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
19 октября 2023 г. 09:30
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
18 октября 2023 г. 17:35
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
18 октября 2023 г. 16:37
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi