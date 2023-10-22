Индия обвинила Канаду во вмешательстве во внутренние дела

Канадские дипломаты вмешивались во внутренние дела Индии, это стало причиной действий Нью-Дели в их отношении.

Канадские дипломаты вмешивались во внутренние дела Индии, это стало причиной действий Нью-Дели в их отношении.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NDTV, об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, объясняя решение Нью-Дели сократить количество дипломатического персонала в канадском посольстве.

"Паритет во многом предусмотрен Венской конвенцией, которая является соответствующим международным правилом в этом вопросе. В нашем случае мы ссылались на паритет, потому что у нас были опасения по поводу постоянного вмешательства в наши дела со стороны канадского персонала", - сказал Джайшанкар, отвергая заявления о том, что Индия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

"Отношения Индии и Канады сейчас переживают трудный этап. Но я хочу сказать, что проблемы, которые у нас есть, связаны с определенным сегментом канадской политической жизни и с политикой, которая вытекает из этого", - отметил Джайшанкар.

Ранее Оттава сообщила, что возвращает домой из Индии 41 дипломата и членов их семей, поскольку Индия официально представила план по снятию дипломатического иммунитета со всех канадских дипломатов, кроме 21 представителя.