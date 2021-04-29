О нас
Report Georgia
Аудио новости

Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 379 257 случай, более 3,6 тысячи человек скончались
Другие страны
29 апреля 2021 г. 09:46
Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 379 257 случай, более 3,6 тысячи человек скончались, это максимальные показатели с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает минздрав страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке India's daily COVID incidence nears 400,000
Версия на азербайджанском языке Hindistanda rekord sayda COVID-19 xəstəsi aşkarlanıb

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев встретился с главой Всемирного экономического форума в формате видеоконференции - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев встретился с главой Всемирного экономического форума в формате видеоконференции - ОБНОВЛЕНО
28 апреля 2021 г. 22:02
Посол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
28 апреля 2021 г. 14:42
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Названы водные запасы в Карабахском регионе и окрестностях
Названы водные запасы в Карабахском регионе и окрестностях
28 апреля 2021 г. 09:44
Президент предупредил реваншистские силы в Армении: Враг будет уничтожен на месте
Президент предупредил реваншистские силы в Армении: Враг будет уничтожен на месте
27 апреля 2021 г. 19:50
Президент и первая леди посетили Джебраильский и Зангиланский районы
Президент и первая леди посетили Джебраильский и Зангиланский районы
27 апреля 2021 г. 18:15
МИД ответил комиссару Совета Европы по правам человека
МИД ответил комиссару Совета Европы по правам человека
27 апреля 2021 г. 14:37
Китай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины
ФотоКитай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины
27 апреля 2021 г. 13:29
Состав ЦИК сформирован заново
Состав ЦИК сформирован заново
27 апреля 2021 г. 12:29
Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности
Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности
27 апреля 2021 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi