Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 379 257 случай, более 3,6 тысячи человек скончались

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 379 257 случай, более 3,6 тысячи человек скончались, это максимальные показатели с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает минздрав страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля.