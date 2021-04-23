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Индия обновила мировой антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Индия обновила мировой антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки В стране зарегистрировали 332 730 новых случаев инфицирования за последние 24 часа
Другие страны
23 апреля 2021 г. 11:27
Индия обновила мировой антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Индия зарегистрировала за 24 часа 332 730 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало вторым подряд мировым антирекордом суточного прироста заразившихся. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи в пятницу,

Число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 16 263 695.

Общее количество заразившихся теперь растет в Индии со скоростью около миллиона человек за четыре дня: о том, что страна пересекла 15-миллионный рубеж, было объявлено 19 апреля, а о 14 млн инфицированных - 15 апреля. При этом о преодолении 13-миллионного рубежа индийский Минздрав сообщил 9 апреля, тогда для следующего миллиона потребовалось шесть суток.

Индия вышла в мировые лидеры по числу заболевших за сутки. Страна уже лидировала по этому показателю в сентябре прошлого года, когда отмечалось более 90 тыс. случаев инфицирования за 24 часа. Теперь этот показатель значительно увеличился: вторые сутки подряд в Индии отмечают более 300 тыс. заразившихся (в четверг было выявлено 314 835 случаев), и уже второй раз подряд это мировой антирекорд.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло за 24 часа на 2 263 и составило 186 020. В то же время число выздоровевших увеличилось за сутки на 193 279 и достигло 13 648 159. На лечении находятся 2 428 616 пациентов с коронавирусом, что на 137 188 больше, чем сутками ранее.

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