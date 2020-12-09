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Индия не одобрила экстренное применение вакцины AstraZeneca

Индия не одобрила экстренное применение вакцины AstraZeneca Решение было принято на встрече экспертной комиссии Центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств Индии.
Другие страны
9 декабря 2020 г. 19:25
Индия не одобрила экстренное применение вакцины AstraZeneca

Индийский регулятор в области фармацевтических препаратов пока отказался выдавать разрешение на экстренное использование вакцин против коронавируса от Института сыворотки Индии, который предлагает препарат от AstraZeneca, и от индийской Bharat Biotech.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал NDTV.

"Оба предложения не приняты в связи с недостатком данных о безопасности и эффективности препаратов, доступных в настоящее время. У обеих компаний запрошены дополнительные данные", - сообщили телеканалу источники.

Решение было принято на встрече экспертной комиссии Центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств Индии. Комиссия рассматривала заявки от индийских Bharat Biotech и Института сыворотки Индии, а также американской компании Pfizer. Как сообщил телеканалу источник в Институте сыворотки, "проведение нескольких встреч правительства является стандартной практикой". По его словам, как ожидается, этот процесс будет продолжаться в течение одной или двух недель.

Ранее сообщалось, что индийский регулятор в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий в среду рассмотрит заявки трех компаний на получение лицензии и экстренное использование в Индии вакцины против коронавируса.

Всего в Индии проходят испытания восьми вакцин от коронавируса.

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