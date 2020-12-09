Индия не одобрила экстренное применение вакцины AstraZeneca

Решение было принято на встрече экспертной комиссии Центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств Индии.

Индийский регулятор в области фармацевтических препаратов пока отказался выдавать разрешение на экстренное использование вакцин против коронавируса от Института сыворотки Индии, который предлагает препарат от AstraZeneca, и от индийской Bharat Biotech.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал NDTV.

"Оба предложения не приняты в связи с недостатком данных о безопасности и эффективности препаратов, доступных в настоящее время. У обеих компаний запрошены дополнительные данные", - сообщили телеканалу источники.

Решение было принято на встрече экспертной комиссии Центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств Индии. Комиссия рассматривала заявки от индийских Bharat Biotech и Института сыворотки Индии, а также американской компании Pfizer. Как сообщил телеканалу источник в Институте сыворотки, "проведение нескольких встреч правительства является стандартной практикой". По его словам, как ожидается, этот процесс будет продолжаться в течение одной или двух недель.

Ранее сообщалось, что индийский регулятор в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий в среду рассмотрит заявки трех компаний на получение лицензии и экстренное использование в Индии вакцины против коронавируса.

Всего в Индии проходят испытания восьми вакцин от коронавируса.