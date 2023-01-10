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Индия не исключает ограничений на закупку нефти из России

Индия не исключает ограничений на закупку нефти из России Правительство Индии внимательно следит за возможными дополнительными санкциями Евросоюза в отношении российской нефти. В случае если цена за нефть превысит 60 долларов за баррель, Нью-Дели может ввести ограничения на закупку.
Другие страны
10 января 2023 г. 21:20
Индия не исключает ограничений на закупку нефти из России

Правительство Индии внимательно следит за возможными дополнительными санкциями Евросоюза в отношении российской нефти. В случае если цена сырья превысит 60 долларов за баррель, Нью-Дели может ввести ограничения на его закупку.

Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на Telegraph India.

Источники издания сообщают, что санкции в отношении российской нефти не повлияло на импорт, поскольку в настоящее время его стоимость на рынке составляет 53-56 долларов за баррель.

Однако правительство взвешивает варианты действий, если цена превысит 60 долларов за баррель - тогда закупки будут ограничены. Это же произойдет, если ЕС примет решение о введении всеобъемлющих вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.

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