Индия не исключает ограничений на закупку нефти из России

Правительство Индии внимательно следит за возможными дополнительными санкциями Евросоюза в отношении российской нефти. В случае если цена за нефть превысит 60 долларов за баррель, Нью-Дели может ввести ограничения на закупку.

Правительство Индии внимательно следит за возможными дополнительными санкциями Евросоюза в отношении российской нефти. В случае если цена сырья превысит 60 долларов за баррель, Нью-Дели может ввести ограничения на его закупку.

Как передает Report , об этом сообщает со ссылкой на Telegraph India.

Источники издания сообщают, что санкции в отношении российской нефти не повлияло на импорт, поскольку в настоящее время его стоимость на рынке составляет 53-56 долларов за баррель.

Однако правительство взвешивает варианты действий, если цена превысит 60 долларов за баррель - тогда закупки будут ограничены. Это же произойдет, если ЕС примет решение о введении всеобъемлющих вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.