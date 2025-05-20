Индия не хочет нормализации отношений с Пакистаном

Индия не хочет налаживать наладить отношения с Пакистаном

В Индии заявляют о нежелании нормализировать отношения с Пакистаном.

Как передает Report об этом сообщает The Times of India со ссылкой на заявление заместитель министра иностранных дел Индии Викрама Мисри.

Отмечается, что Мисри выступил на закрытом заседании парламентского комитета по иностранным делам

"Нормальные отношения с Пакистаном исключены в ближайшем будущем", - приводит издание слова замминистра.

Мисри также заявил, что президент США Дональд Трамп не оказал посреднических услуг в прекращении огня между Индией и Пакистаном, указав что перемирие было достигнуто благодаря переговорам генеральных директоров по военным операциям двух стран.

Отметим, что отношения между Индией и Пакистаном обострились в конце апреля. В начале мая Индия атаковала гражданские и военные объекты в Пакистане. Пакистан принял ответные меры.

Трамп 10 мая объявил о том, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня.