О нас

Индия не хочет нормализации отношений с Пакистаном

Индия не хочет нормализации отношений с Пакистаном Индия не хочет налаживать наладить отношения с Пакистаном
Другие страны
20 мая 2025 г. 11:59
Индия не хочет нормализации отношений с Пакистаном

В Индии заявляют о нежелании нормализировать отношения с Пакистаном.

Как передает Report об этом сообщает The Times of India со ссылкой на заявление заместитель министра иностранных дел Индии Викрама Мисри.

Отмечается, что Мисри выступил на закрытом заседании парламентского комитета по иностранным делам

"Нормальные отношения с Пакистаном исключены в ближайшем будущем", - приводит издание слова замминистра.

Мисри также заявил, что президент США Дональд Трамп не оказал посреднических услуг в прекращении огня между Индией и Пакистаном, указав что перемирие было достигнуто благодаря переговорам генеральных директоров по военным операциям двух стран.

Отметим, что отношения между Индией и Пакистаном обострились в конце апреля. В начале мая Индия атаковала гражданские и военные объекты в Пакистане. Пакистан принял ответные меры.

Трамп 10 мая объявил о том, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке India doesn't want normalization of relations with Pakistan
Версия на азербайджанском языке Hindistan Pakistanla münasibətləri normallaşdırmaq istəmir

Самое читаемое

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi