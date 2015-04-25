Индия направляет медиков и персонал в Непал после землетрясения

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Индия направляет в Непал два самолета с сотрудниками местного ведомства по ликвидации последствий стихийных бедствий (NDRF) и один борт с медперсоналом, сообщил в субботу в своем Twitter пресс-секретарь минобороны Индии Ситаншу Кар, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Один самолет C-130J Superhercules ВВС Индии с персоналом NDRF вылетел в Катманду с военной базы Хиндон. После того, как команда NDRF высадится, C-130J проинспектирует с воздуха состояние дорог до города Покхара в Непале и вернется на базу", - сообщил он.

По его словам, вечером в район бедствия с базы Бхатинда направится еще один самолет ВВС Индии Ил-76 с персоналом NDRF.

Как передает телеканал NDTV, на борту вылетевшего в Катманду самолета 40 сотрудников NDRF и около четырех тонн медпомощи.

Напомним, что, по сообщению Reuters, число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Непале, возросло до 688 человек. Об этом сообщает агентство со ссылкой на непальское министерство внутренних дел.