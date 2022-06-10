Индия направила Вьетнаму 1 млн долларов на подготовку офицеров ВВС

Индия направила Вьетнаму более 1 млн долларов на создание языковой и IT-лаборатории в школе подготовки офицеров военно-воздушных сил этой страны.

Индия направила Вьетнаму более 1 млн долларов на создание языковой и IT-лаборатории в школе подготовки офицеров военно-воздушных сил этой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter индийский министр обороны Раджнатх Сингх.

"Вручил подарочный чек на сумму 1 млн долларов для создания языковой и IT-лаборатории в Школе подготовки офицеров ВВС в Нячанге", - написал Сингх.

"Я уверен, что лаборатория внесет существенный вклад в повышение языковых и информационных навыков персонала ВВС Вьетнама", - добавил он.

Школа подготовки офицеров ВВС в Нячанге обучает вьетнамских пилотов английскому языку и предполетной подготовке. Как напомнил Сингх, с 2018 года в это учебное заведение направляются военнослужащие индийской армии. Также и вьетнамские пилоты проходят стажировку в Индии.

Сингх находится с визитом во Вьетнаме по приглашению своего коллеги генерала Фан Ван Зянга. На переговорах в Ханое стороны договорились углублять сотрудничество в сфере обороны, а также в решении региональных и глобальных вопросов. Сингх также встретился с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком и премьер-министром Фам Минь Чинем. В четверг индийский министр сообщил об успешном завершении совместного проекта по строительству высокоскоростных сторожевых катеров, которые были переданы вьетнамским ВМС.