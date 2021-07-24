Индия намерена начать вакцинацию детей от коронавируса к сентябрю 2021 года

Индия ожидает начала вакцинации детей к сентябрю текущего года, когда соответствующие разрешения получат несколько производителей вакцин.

Индия ожидает начала вакцинации детей к сентябрю текущего года, когда соответствующие разрешения получат несколько производителей вакцин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу журналистам глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа.

К этому времени могут получить разрешение на использование вакцин среди детей препараты от индийских компаний Zydus Cadila и Bharat Biotech. "Я думаю, что Zydus уже провела испытания, и они ждут экстренного разрешения. Испытания (вакцины) Covaxin от Bharat Biotech (на детях) должны закончиться к августу или сентябрю, и к тому времени мы должны получить одобрение (на использование)", - сказал Гулерия в эфире телеканала NDTV.

"Надеюсь, к сентябрю мы должны начать вакцинацию детей, и это станет большим стимулом для прерывания цепи передачи инфекции", - добавил он.