Индия намерена депортировать 40 тысяч мусульман-рохинджа

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Индия намерена депортировать десятки тысяч мусульман-рохинджа, которые, по мнению властей, проживают в стране нелегально, передает Report со ссылкой на Press TV.

Официальный представитель МВД Индии К.С.Дхатвалиа заявил, что Нью-Дели на данный момент ведет переговоры с Бангладешем и Мьянмой о депортации около 40 тысяч мусульман-рохинджа.

"Данный вопрос обсуждался на дипломатическом уровне с Бангладешем и Мьянмой. Мы внесем ясность в этот вопрос в нужное время", - отметил он.

Индийские власти заявляют, что на данный момент около 14 тысяч мусульман-рохинджа, живущих в стране, зарегистрированы в ООН в качестве беженцев, а остальная часть является нелегалами и подлежит депортации.

Индийское представительство Верховного комиссара по делам беженцев в свою очередь подчеркнуло, что "пытается найти факты" относительно планов по депортации рохинджа.