Индия начинает борьбу с загрязнением воздуха в городах

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Индии приступили к мониторингу загрязненности воздуха в десяти городах страны, экологическая ситуация в которых считается одной из самых худших в мире.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что по словам премьера Индии Нарендры Моди, страна становится более богатой и настало время задуматься о борьбе с вредными выбросами в атмосферу.

Моди подчеркнул, что Индия должна стать примером для других стран в борьбе за улучшение экологической обстановки. Премьер предложил ввести специальные дни, когда население должно будет отказаться от автомобилей и мотоциклов и пересесть на велосипеды. Также, по словам премьера, во время полнолуния можно отказаться от уличного освещения в темное время суток.

По данным ВОЗ, из 20 самых загрязненных городов 13 находятся в Индии. При этом самая плохая экологическая обстановка, по данным организации, в столице Индии - Дели.