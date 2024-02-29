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Индия начала замену своих военных на Мальдивах техническим персоналом

Индия начала замену своих военных на Мальдивах техническим персоналом Первая группа индийских гражданских специалистов прибыла на Мальдивы, чтобы заменить находящихся там военнослужащих Индии.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 18:38
Индия начала замену своих военных на Мальдивах техническим персоналом

Первая группа индийских гражданских специалистов прибыла на Мальдивы, чтобы заменить находящихся там военнослужащих Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

"Первая группа технического персонала, которая будет обслуживать вертолетную площадку, уже прибыла на Мальдивы. Она заменит тех людей, которые сейчас занимаются обслуживанием этого объекта", - сказал Джайсвал, комментируя заявление Минобороны Мальдив.

Он не стал приводить детали о числе прибывших специалистов и военных, которых они заменяют.

Ранее МИД Мальдив в качестве одной из промежуточных дат вывода индийских военных называл 10 марта.

В начале февраля по итогам встречи двусторонней группы высокого уровня стало известно, что Индия и Мальдивы договорились о ряде взаимоприемлемых решений, позволяющих продолжить эксплуатацию индийской авиационной техники, с помощью которой предоставляются гуманитарные и медицинские услуги населению Мальдив. Стороны решили, что правительство Индии заменит свой военный персонал одной из трех авиагрупп к 10 марта, а двух других - к 10 мая.

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