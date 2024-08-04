Индия начала строительство завода полупроводников общей стоимостью $3,2 млрд

Индийская компания Tata приступила к строительству крупного завода полупроводников в штате Ассам на востоке страны.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства электроники и информационных технологий Индии, размещенном на
"В проект будет вложено 270 млрд рупий (3,2 млрд долларов). Предполагаемая мощность этого завода составляет 48,3 млн чипов в день", - указывается в тексте.
Глава ведомства Ашвини Вайшнав отметил, что предприятие станет местом разработки передовых индийских технологий сборки полупроводников, включая технологии Wire Bond, Flip Chip и I-SIP.
"Эти технологии чрезвычайно важны для таких ключевых отраслей, как автомобилестроение (особенно в части электромобилей), связь, сетевая инфраструктура и другие", - подчеркнули в министерстве.